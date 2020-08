Collectief Jongeren in Nood: ‘Betaalbaar wonen in Bladel kan’

Hun probleem is niet nieuw. Overal in het land klagen starters op de woningmarkt. Er zijn te weinig woningen beschikbaar en wat er is, is te duur. Voorzitter van Jongeren In Nood (JIN) Maikel Bohncke (23) schetst het dilemma aan de hand van zijn portemonnee: ,,Ik ben bijna afgestudeerd en heb een baan als accountmanager. De bank biedt me met mijn salaris van 34.000 euro een hypotheek aan van 150.000 euro. Dat klinkt leuk. Tot je op Funda gaat kijken. Voor dat geld is er niks te koop in Bladel. Ik moet zo wel thuis blijven wonen.”