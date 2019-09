Collecties Kempische musea en heemkundigen straks online

Voor dit project heeft de provincie Noord-Brabant subsidie beschikbaar gesteld. De komende maanden wordt druk gewerkt aan het creëren van een canon van de Kempische geschiedenis, aldus Sies Vonk-initiatiefnemer en conservator van Kempenmuseum De Acht Zaligheden. Het gezamenlijke verhaal moet meer mensen interesseren voor de historie van het gebied, waardoor zij mogelijk eerder een museum zullen binnenstappen.

Eigen accent

Ook onder meer het Eicha Museum (Bergeijk), museum de Vier Quartieren (Oirschot) en heemkundekringen in Bergeijk, Bladel, Reusel en Oirschot doen mee. Deze musea en heemkundigen moeten hun eigen accent geven aan dat gezamenlijke verhaal, op basis van hun locatie in de Kempen. Vonk: ,,De industrie speelt een belangrijke rol in de Kempische historie. Maar in Oirschot staat de meubelproductie centraal, terwijl in Eersel de sigarenindustrie op de voorgrond staat. Dat onderscheid mag duidelijk worden.”

Naast de canon gaan de musea een database opzetten die gevuld wordt met items uit hun eigen collecties en die van heemkundigen. Bezoekers kunnen de collecties doorzoeken en bekijken via een gezamenlijke-nog te ontwikkelen-website met alle Kempische voorwerpen, en via Brabant Cloud, een Brabantse online collectie van Erfgoed Brabant. De eerste voorwerpen moeten rond april volgend jaar online te bewonderen zijn in de nieuwe database.

Beheersbaar

De musea hopen met een online collectie nieuwe doelgroepen-zoals jongeren-te trekken. Daarnaast kan de digitalisering helpen de omvangrijke collecties van de lokale musea beheersbaar te houden. Vonk: ,,We hebben veel dezelfde spullen, zoals oude landbouwwerktuigen. We kunnen daar wel iets van bewaren. Maar we hoeven niet alles te bewaren, als andere musea dat materiaal ook al hebben.”

Als de collecties online staan is voor musea niet alleen makkelijker te zien wat zij zelf bezitten, maar ook wat hun collega-musea in huis hebben. Zo kunnen collectiestukken in de toekomst vaker aan elkaar worden uitgeleend.

Beleving