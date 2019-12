College achter plan nieuwe atletiekbaan Reusel

GP van Stockholm Springrui­ter Smolders uit Lage Mierde verslagen door dochter Bruce Spring­steen

1 december Springruiter Harrie Smolders is zondag als tweede geëindigd in de Grand Prix van Stockholm. De Lage Mierdenaar moest met zijn paard Une in de barrage voorrang verlenen aan de Amerikaanse Jessica Springsteen. De 27-jarige dochter van rockster Bruce Springsteen was met haar 10-jarige merrie Volage 0,45 seconde sneller.