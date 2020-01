College Bergeijk: ‘Wonen in bijgebouw voor mantelzorg preventief toestaan’

Het is een van de maatregelen die het college in maart voorlegt aan de gemeenteraad. „Als een bewoner 60-plus is maar nog niets mankeert en de kinderen willen in het huis gaan wonen, kun je anticiperen op de zorgbehoefte die straks komt”, licht wethouder Mathijs Kuijken toe. „Wonen voor mantelzorg in een bijgebouw mag dan ook zonder zorgindicatie, dus preventief.” Voor zover Kuijken weet, wordt deze constructie in Nederland nauwelijks toegepast.