College Eersel: Garantie sociale woningbouw nodig in nieuwe bouwplannen

Luc Cuypers prins van Luyksges­tel

9:58 LUYKSGESTEL - Het nieuwe carnavalsseizoen in Stekkegat (Luyksgestel) staat onder leiding van prins Luc D'n Urste. Hij was de winnaar in het spannende westernverhaal dat zich zaterdagavond tijdens het prinsenbal op het podium van residentie De Drie Linden afspeelde.