College Reusel werkt mee aan legalisatie transportbedrijf

Interesse bedrijven in de Kempen voor verduurza­ming en energiebe­spa­ring

14:18 BERGEIJK - Meer dan vijftig bedrijven in de Kempen hebben interesse getoond om geadviseerd te worden over het verduurzamen van hun bedrijf. Hiervan zijn er vijf al in een vergevorderd stadium. Zij gaan voor meer dan een half miljoen euro investeren in zonnepanelen. Dat is gelijk aan een gemiddeld energieverbruik van 250 huishoudens.