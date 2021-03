College Reusel wil niet praten over bedrijf dat dorpsclubs sponsort

Wie was in 1952 de beste schutter van het gilde in Tongelre?

10:00 EINDHOVEN - Koningsschieten bij het Gilde in Tongelre. Wie schoot er met scherp tijdens deze wedstrijd in 1952, we horen het graag. Ook anekdotes over het Gilde of de mensen op de foto zijn welkom. Kijk ook op ed.nl/oudedoos en onder dit artikel voor meer foto’s.