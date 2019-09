College wil kosten nieuwe AED’s in Eersel toch zelf voor rekening nemen

video Oud pand in Bergeijk deels verwoest nadat cabrio vlam vatte, bewoners vermoeden brandstich­ting

14:26 DE WEEBOSCH - Een oud pand in De Weebosch, vlakbij Bergeijk, is deels in vlammen opgegaan nadat een auto onder de carport in brand vloog. De bewoners hoorden een harde knal en daarna piepende banden.