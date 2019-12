Combi van maatregelen in Eersel tegen jeukrups

Startsein voor maken nieuw plan Oirschotse Heide

30 november OOSTELBEERS - Met een drukbezochte informatieavond in de voormalige Andreaskerk in Oostelbeers is het startsein gegeven voor het maken van de plannen voor de Oirschotse Heide. Het oefenterrein van Defensie wordt opnieuw ingericht. In deze periode worden in twee bijeenkomsten meningen en suggesties van de betrokkenen opgehaald.