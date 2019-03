Commando-overdracht op Markt Oirschot

Met de uitgebreide ceremonie, aanschouwd door talrijke Oirschottenaren en veel (militaire) genodigden, willen Defensie en de gemeente hun samenwerking onderstrepen. Het grootste deel van de 13. Lichte Brigade is gelegerd op de Generaal Majoor de Ruyter van Steveninck-kazerne. ,,Oirschot is onze thuisbasis", aldus Koot. ,,Op deze manier maken we dat zichtbaar en laten we de inwoners zien dat we er zijn.”