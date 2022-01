Commissie Bladel: Samenwerking in de Kempen mag, maar voorlopig alleen netwerken

De commissie mocht zich uitspreken over de strategische Kempenagenda. Die beperkt zich tot onderwerpen waar de vijf Kempengemeenten het redelijk over eens zijn, gaf burgemeester Bosma vooraf aan. Dat betreft de transitie landelijk gebied, de energietransitie, mobiliteit, wonen en economie. In het voortraject hadden de vijf besloten niet meteen onderwerpen in de agenda op te nemen die in hun eigen raden al op strijd konden rekenen. ,,In de politiek kun je het beste kijken naar het meest haalbare", zei Bosma. In de agenda draagt elke gemeente 15.000 euro bij.

Voor 75.000 euro moet je een congres kunnen organiseren

De eerste ‘daden’ bestaan uit een voorjaars- en najaarscongres. ,,Krachtig samenwerken levert ook schaalvoordeel op", meende Ely van Weert. Als een congres meer moet kosten, heeft zijn partij, de VVD, daar geen moeite mee. Niels Beerens (CDA) vond het daar te vroeg voor. ,,Ik reken uit dat er vijf maal 15.000 euro beschikbaar is, 75.000 euro. Daar moet je een congres voor kunnen organiseren.”

PRO5 is tegen de agenda. ,,We werken al samen", zei Chris Swaanen. ,,Daar staan we achter. Maar deze agenda is niet krachtig. Dit gaat hem niet worden. Netwerken is altijd goed, maar tuig dit niet op, want wij weten al hoe laat het is. Dit wordt niks.” Beerens vond het een prima plan. ,,Je moet juist klein beginnen.”

Verschillen in standpunten overwinnen

Burgemeester Bosma respecteerde het standpunt van D66. ,,Maar je kunt van nul naar honderd gaan in de versnelling of langzaam daarnaartoe groeien.” Eenzelfde antwoord had hij ook voor PRO5. ,,We moeten nu eenmaal een aantal stappen zetten. Verschillen in standpunten moet je zien te overwinnen.”

Van Hout zag daar niks in. ,,Die eerste stappen hebben we twintig jaar geleden al gezet. Toen hadden we het al over samenwerking. Volgend jaar kunnen we het vierde lustrum vieren. Dit is niet eens een processie in Echternach. Wij zetten steeds drie stappen terug en twee vooruit.”