Commissie wil meer cijfers voor verhuizing Cultureel Centrum Den Herd in Bladel

Hapertse circusdi­rec­teur heeft zijn zomertour­nee rond; Harlekino is klaar voor het hooggeëerd publiek

11 juni HAPERT - Ze kregen maar een klein regeltje in de lijst van instellingen en organisaties voor wie de coronabeperkingen werden opgeheven, maar jawel: Ook de circussen mogen weer aan de slag. Circusdirecteur Kevin van Geet (28) uit Hapert is klaar om met zijn circus Harlekino over vijf weken op tournee te gaan. ,,Het was natuurlijk al langer duidelijk dat dit geen topjaar zou worden.”