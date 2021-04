Commotie op basisschool het Palet in Hapert over onverwacht pensioenvertrek directeur: schoolteam diep teleurgesteld

Viaduct Molen­straat Riethoven/N69 weer open voor verkeer

6 april RIETHOVEN - Het viaduct Molenstraat Riethoven over de N69 is weer open voor het verkeer. Met een breed vrijliggend fietspad en de doorgetrokken Molenstraat over de nieuwe N69, waarvan de twee strepen asfalt van beide rijbanen al door het landschap van het Keersopdal zijn getrokken, is er zicht op de nieuwe verbinding tussen de Luikerweg in Valkenswaard en de A67/A2 in Veldhoven.