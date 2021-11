Compleet plan voor Egyptische Poort begin 2022 in raad

BLADEL - Het Bladelse college verwacht de plannen voor de Egyptische Poort in januari volgend jaar als voorstel aan de gemeenteraad te kunnen presenteren. Wat dat uiteindelijk betekent voor de N284 en hoe de doorgaande weg van Bladel aansluit bij de nieuwe wijk, komt pas in een raadsvoorstel in juni aan de orde.

Dat stelt het college van B. en W in een brief aan de raad. Het college heeft eerder de raad gevraagd om medewerking voor een sport- en recreatiecomplex dat mogelijk in de Egyptische Poort gerealiseerd zou kunnen worden. Dat voorstel is echter niet in behandeling nemen. De gemeenteraad vond namelijk dat het college met een plan moest komen voor het héle projectgebied van de Egyptische Poort.

Meerdere onderdelen

In juli liet het college weten dat het plan in december bekend zou zijn. Daar kwam een mededeling overheen dat dat niet gaat lukken. ‘Wij begrijpen dat u behoefte heeft aan duidelijkheid over de stand van zaken en ook wilt weten wanneer u een uitwerkingsplan mag verwachten. Met deze mededeling komen we hierin tegemoet’, schrijft het college.

Omdat het plan uit meerdere onderdelen bestaat, is veelvuldig overleg nodig met belanghebbenden en zijn er schetsen gemaakt. Voor de gemeentelijke afdeling is intussen meer capaciteit vrijgemaakt.

Sportpark

Een sportpark maakt deel uit van het totaalplan. Hierdoor kunnen wensen en behoeften van sportclubs meegenomen worden in het ontwerp. Een inventarisatie heeft plaatsgevonden. Begin deze maand bespreekt de gemeente een concept met de sportverenigingen. Daarna vindt een financiële doorrekening plaats. Begin volgend jaar is dit onderdeel klaar.

Ook ligt er een concept-ontwerp voor de woonwijk. Met een groot detailniveau is het aantal en type woningen ingetekend. Het college geeft nog niet aan om hoeveel woningen het gaat. De plannen worden nog voorgelegd aan omwonenden. Ook dit moet volgend jaar klaar zijn, inclusief de financiële doorrekening.

Volledig scherm De Egyptische Poort in Bladel: Aan een nieuw te creëren waterplas komt het nieuwe binnenzwembad met horeca. © Bouwbedrijf Vaessen

Verder beschikt Bladel over een compleet plan voor een sport – en recreatiecentrum inclusief zwemwater. De raad wilde dat in juni, zonder compleet uitwerkingsplan voor de Egyptische Poort, nog niet in behandeling nemen. Bij de raad zijn nog vragen over de financiële risico’s. Voor de camperplaats beschikt de gemeente over een ontwerp. Bladel werkt hiervoor met de initiatiefnemers samen. Het plan moet nog getoetst worden aan ruimtelijke aspecten zoals geluidsbelasting.

Aanpassingen voor de N284

Een stuurgroep heeft een keuze gemaakt hoe de nieuwe wijk te verbinden met het dorp. Hierbij is uitvoerig overleg gepleegd met de provincie. Alle scenario’s zijn uitvoerig doorgesproken. Het college moet nog instemmen met die keuze. De gemeenteraad neemt na de verkiezingen een besluit over het uitwerkingsplan inclusief de aanpassingen voor de N284.