Concert Into The Music van harmonie Kunst Adelt uit Hapert: ‘Er moet voldoende uitdaging zijn voor orkest en solisten’

Het concert in de nieuwe MFA Hart van Hapert is aantrekkelijk voor jong en oud, stelt Stijn Leijten. Als saxofonist zit hij in het orkest van de Hapertse harmonie. Hij is ook verantwoordelijk voor de publiciteit. ,,We kiezen voor herkenbare muziek, zowel voor orkest als voor publiek. Daarmee hopen we de zaal tot de nok te vullen.“

Na een ‘Into The Music’ concert in 2017 en 2019, moest de editie 2021 vanwege coronamaatregelen een jaar uitgesteld worden. Leijten is natuurlijk erg blij, dat het evenement nu weer door kan gaan.

Dat het plaatsvindt in de nieuwe MFA Hart van Hapert voegt een extra dimensie toe. ,,We moeten wennen aan de akoestiek”, erkent dirigent Erik Somers. ,,In de basis is die gortdroog, maar dat kunnen we met technische middelen aanpassen.”

De groep is heel close

Tijdens dit concert is het weer anders, omdat dan alle muzikanten geluidstechnisch versterkt worden. Ook een volle zaal geeft weer een ander klankbeeld.

Somers is meer dan 25 jaar vaste dirigent in Hapert. Hij kent zijn vijftigkoppig orkest dan ook van haver tot gort: ,,De groep is heel close”, weet hij. ,,Gelukkig met veel jonge, en ondernemende leden.”

Met de muziekcommissie heeft hij voor 26 november een aantrekkelijk programma samengesteld: ,,We hebben een zeer gevarieerde setlist ingestudeerd. Zelf zorg ik voor de arrangementen. Het moet voor het orkest speelbaar zijn, maar ook met voldoende uitdaging voor orkest en solisten.”

,,Daar zit onze lol”, bekent Stijn Leijten. Hij kijkt vooral uit naar ‘Ghost Love Score’ van de Finse groep ‘Nightwish’. ,,Dan kunnen we als orkest lekker losgaan. Dat wordt een klapstuk.”

Veldhovenaar Gijs Vissers is één van de solisten. Hij komt onder andere met ‘Iedereen is van de wereld’ van The Scene en het Hazesnummer ‘Zij gelooft in mij’ op het podium van Hart van Hapert. ,,Leuke muziek. Ik kan ermee op zoek naar de interactie met het publiek. Dat ligt me wel. Ik kan me geven.”

After Party

Aan ‘Into The Music’ wordt verder meegewerkt door Luke de Cort, Lea Maandonks en Fabiënne Jansen. ,,Lokale artiesten, die ieder hun eigen stijl meebrengen. We zoeken wel voor elke editie nieuwe zangers en zangeressen. We willen hen een kans geven”, beschrijft Stijn Leijten.

Na afloop verzorgen de Deejay’s Bonte Carlo en Luuk Ansems de After Party.

‘Into The Music’ begint zaterdag 26 november om 20.00 uur. De zaal gaat om 19.00 uur open. Alle zitplaatsen zijn uitverkocht. Kaarten voor staanplaatsen zijn verkrijgbaar via de speciale site Into the Music. Kaarten kosten 12,50 euro.