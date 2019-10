Concert met Brabantse sterren in Middelbeers

D'n Aonloop in Bladel wordt ’t Snipke, maar blijft wel gezellig bruin

12:12 BLADEL - Peter Aarts en Will Jansen bouwden zaterdag voor de laatste keer een feestje in D’n Aonloop in Bladel. Geert Vosters neemt hun café over. Die krijgt een nieuwe naam: ’t Snipke.