Concertverslaafde Katia uit Oirschot kan eindelijk weer los; ‘Phil Collins en ik zijn eigenlijk hetzelfde, we durven gewoon’

N395 tussen Oostel­beers en Middel­beers tot 2 juni dicht

OOST-, WEST- EN MIDDELBEERS - Tussen 11 april en 2 juni is de N395 afgesloten tussen de Kerkstraat in Oostelbeers tot aan de Oranjestraat in Middelbeers. Tijdens deze afsluiting wordt doorgaand verkeer tussen Oirschot en Diessen omgeleid via de A58 en de N269 in Hilvarenbeek.

6 april