‘Coniferen van wel 15 meter hoog stonden hier in de voortuin’

Spetteren­de zweetdrup­pels, afzien en plezier bij eerste Fitfesti­val in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE – Bij de Spartelvijver in Hooge Mierde vloeiden de zweetdruppels rijkelijk. Niet gek want het was warm, maar dat kon de honderden sport- en gezondheidsliefhebbers niet deren. Zij werkten zich uit de naad tijdens het allereerste Fitfestival.

17 juli