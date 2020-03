Coreline uit Eersel bezorgt demente ouderen geluksmomentjes. ,,Dit is echt een snoepbaan”

Video Verwarde man (24) uit Bergeijk met mes aangehou­den in Valkens­waard na waarschu­wings­schot politie

9 maart VALKENSWAARD - Een verwarde 24-jarige man uit Bergeijk, die maandagavond dreigend over straat liep met een mes, is aangehouden op de Van Linschotenstraat in Valkenswaard. De politie heeft daarbij een waarschuwingsschot gelost.