Corona is ongezellig, maar we houden vol

HAPERT - Een beetje beduusd weegt Kees Wichard de tas in zijn hand. ,,Zo, dat is een verrassing.”

In zijn woning aan de Alexanderhof is Wichard deze dinsdagmorgen een van de eerste van 840 leden van de seniorenverenigingen Hapert, Casteren en Hoogeloon die een kerstpakket cadeau kreeg.

De inderdaad goedgevulde tas is een geste van de gezamenlijke KBO’s ter bestrijding van de eenzaamheid, legt de Hapertse KBO-voorzitter Simon Lamers uit. Vanaf Den Tref brengen veertig vrijwilligers de tassen weg. Voor het centrum van Hapert is de Kerstman zelf op de bok geklommen om met hulp van Riet van de Put het presentje te bezorgen. ,,Nee, eenzaam voel ik me niet”, zegt de tachtigjarige Wichard. ,,We zijn nog met zijn tweeën. Dat scheelt. Ons enig kind woont in Zwitserland. We zijn dus gewend, dat we elkaar niet veel zien.”

Quote Op tweede kerstdag komt mijn kleinzoon Ricardo. Dat is traditie. Dan gaan we samen gourmetten Kees Wichard

Wat hij wel mist is de gezellige sfeer op het rustieke plein, waar de kerststal het dit jaar moet doen zonder chocomel en glühwein. Een stukje verderop is Sjaan Ansems (84) al naar buiten gekomen. De Kerstman in de straat is geen alledaags gezicht. Het alleen zijn is ook voor haar geen thema met de kerst: ,,Ik blijf wel alleen, heb ik gezegd tegen mijn kinderen. Op tweede kerstdag komt mijn kleinzoon Ricardo. Dat is traditie. Dan gaan we samen gourmetten.”

Quote We klagen wel eens, maar dit maakt alles goed Gerda de Kok

De kersttassen zijn een uitvloeisel van een actie van verzekeringsbedrijf NH 1816, dat 200.000 euro vrijmaakte om negatieve effecten van corona te bestrijden. KBO Hapert mocht een deel daarvan besteden. ‘Hulp in Nood’ en de plaatselijke Jumbo deden de rest.

Dat de actie in goede aarde valt, blijkt wel als de buren Gerda de Kok (85) en Ad van Herk (71) beiden een tas in de hand gedrukt krijgen: ,,We klagen wel eens, maar dit maakt alles goed”, zegt Gerda de Kok. Ze vindt het een gemis, dat haar kinderen in deze moeilijke tijden niet spontaan op bezoek kunnen komen: ,,Het zijn dit jaar drie kerstdagen. Ze spreken onder elkaar wel af, wanneer ze bij mij zijn.”

Corona is ongezellig, maar we houden vol

Voor Gerda de Kok is actief blijven het belangrijkste wapen tegen corona-eenzaamheid. ,,Ik merk wel dat ik minder op bezoek ga. Ik pak wel wat extra de telefoon.”

Ad van Herk is door ziekte meer aan huis gekluisterd. Hij krijgt vooral bezoek van zijn broers en zussen: ,,Maar met de kerst dit jaar komen ze niet. Dat vind ik geen probleem. Corona is ongezellig, maar we houden vol.”