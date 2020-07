Corona-isolement gaf Johan Biemans uit Bergeijk een andere kijk op zijn omgeving

Kermissen in coronatijd: op de Duizelse kermis gaat dat prima

11:03 DUIZEL - De Duizelse kermis is een van de weinige kermissen die wél doorgaat in de regio. Waarschuwingsborden en handgel herinneren aan de huidige tijd. Maar in de botsauto's of draaimolen is even alles vergeten.