Corona treft huisartsenpost Dolium in Eersel

Voortaan Muay Thai’en in Reusel

8 september REUSEL - Waar ooit de sigarenmakers schouder aan schouder de rookwaren in elkaar draaiden, staan nu een grote boksring van 36 vierkante meter en een kooi voor kooigevechten. De geur van de tabak is er inmiddels weggetrokken, nu maakt de 55-jarige Ludo Kaethoven zich op om een aantal uiteenlopende sportlessen te gaan verzorgen in de oude Karel I-gebouwen aan de Turnhoutseweg in Reusel.