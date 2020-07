Corona vormt voor Oirschotse inspiratie voor dagelijkse gedichtjes

OIRSCHOT - Elle van Zelst schreef de afgelopen maanden ruim honderd gedichtjes over de bijzondere dagen in coronatijd.

Als lid van Rederijkersgilde Sint Katrien schrijft Elle van Zelst uit Oirschot iedere maand trouw twee gedichten. Die draagt ze voor bij de maandelijkse bijeenkomsten van het schrijf- en toneelgilde. Maar ook privé stroomt de inkt rijkelijk én op rijm op verjaardags- of condoleancekaarten. Toen op 16 maart het land ‘op slot’ ging, schreef ze haar eerste coronagedichtje.

Van Zelst: ,,Mijn agenda was ineens leeg. Sporten in de sportschool, vrijwilligerswerk, gezellig samenzijn, het mocht allemaal niet meer. Er overkwam ons iets, wat niemand kende. Het was één en al corona. Dat was een inspiratie voor mijn eerste gedichtje.”

Zij stuurde het naar de leden van het rederijkersgilde en naar vrienden en kennissen. ,,De volgende dag zag ik twee duiven tortelen met elkaar. Die weten van niks, dacht ik. Die mogen nog knuffelen. En dat was de inspiratie voor mijn tweede gedichtje.”

Kwinkslag

Zo volgden er nog ruim honderd korte gedichtjes. Iedere dag een nieuwe, meestal in omarmend rijm. Die stuurde zij naar ongeveer veertig mensen. Inspiratie haalde zij uit de krant, van tv, of van een opgevangen woord van de buurman. Soms serieus, soms met een kwinkslag. ,,Nieuwe woorden als coronakapsel en coronakilo’s waren ook heerlijk om over te schrijven. Dan ga ik zitten en in tien minuten is het klaar. Daarna schaaf ik er nog wat aan.” Dat schaven gebeurt onder andere met behulp van het rijmwoordenboek dat zij ooit van haar moeder kreeg.

Met haar dagelijkse gedichten is een soort tijdslijn opgebouwd. De persconferenties, sluiting van de scholen, de hartverwarmende initiatieven, mondkapjes, knuffelen door plastic, thuiswerkplekken, versoepelingen, opruimwoede, er viel over zóveel te schrijven. Op de Facebookpagina van de rederijkers zijn enkele gedichten van haar hand terug te lezen: facebook.com/RederijkersgildeStKatrien.

Ook de andere gezellen van Rederijkersgilde Sint Katrien zaten niet stil. Zij stuurden in maart honderden kaarten met eigengemaakte gedichten naar verzorgingstehuizen. En enkele leden schreven brieven naar elkaar over hun coronabevindingen. Van Zelst schreef iedere dag een vers. ,,Maar nu versoepel ik ook. Het is klaar.”

Een van de gedichtjes van Elle van Zelst:

Metafoor

Corona; het zou zo maar kunnen

de naam van een marathonloper

aan de finish wel een sloper

ik zal hem geen medaille gunnen

het is een wereldse atleet

die zijn grenzen geheel niet kent

zijn bidon gevuld met dreigement

en zijn records lopen in het zweet!