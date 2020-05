Corona-vrij knuffelscherm op proef in Bladel

videoBLADEL - Al ruim zeven weken geen lichamelijk contact gehad. Maar met het ‘knuffelscherm’ kan dat toch in tijd van corona. Verzorgingscentrum Oktober in Bladel had zondag de nationale primeur.

De 85-jarige Miet Sanders, bewoonster van zorgcentrum Floriaan in Bladel, zit er in haar rolstoel helemaal klaar voor. Nog even en zij kan, voor het eerst in ruim zeven weken, haar dochter Riek (57) en haar schoonzoon Ad Fiers uit Bladel in de armen sluiten. Dat wil zeggen: met een dun laagje corona-proof plastic ertussen.

Het is een beetje manoeuvreren, met aanwijzingen van André Stas uit Eindhoven om de rolstoel op de juiste positie te krijgen. Zijn bedrijf heeft het eerste ‘knuffelscherm’ gemaakt en geleverd aan zorginstelling Oktober. Mevrouw Sanders en haar dochter en schoonzoon zijn deze zondag, Moederdag, de eersten die het mogen uitproberen.

Veertig aanvragen

Maandag gaat het écht los. ,,We hebben al veertig aanvragen lopen", zegt Marleen van Gils-Boertien, lid van het corona-crisisteam van zorginstelling Oktober waar Foriaan onder valt. Zij zag toevallig een bericht over het knuffelscherm op de zakelijke netwerksite LinkedIn en was direct enthousiast.

Riek Fiers trekt een armlange handschoen aan en steekt haar arm door de plastic manchet. Zij legt haar hand op die van haar moeder. ,,Wat ben ik blij dat ik jou zie", zegt Miet Sanders, duidelijk verstaanbaar. Moeder en dochter wisselen de laatste familienieuwtjes uit. Over het vierde (achter)kleinkind dat binnenkort wordt verwacht. En over het gemis aan contact, de afgelopen weken.

Volledig scherm Verzorgingscentrum Oktober in Bladel had zondag de nationale primeur. © Rene Manders/DCI Media

‘Het is niet anders’

Miet Sanders geniet. ,,Het was heel emotioneel", zegt ze na afloop. ,,Ik dacht dat het een glazen wand was, maar dit is echt heel fijn.” Zij zegt dat de eerste weken in afzondering het moeilijkst waren. ,,Nu laat ik het maar over me heen komen, het kan niet anders.” Dochter Riet vindt het scherm ‘een mooie oplossing'. ,,Elkaar kunnen aanraken is heel fijn.” Marleen van Gils hoort het met genoegen aan. ,,Wat hier gebeurt is magisch. Het is jammer dat het moet, maar fijn dat het kan.”

De bedenker van het scherm is Kim Warmendam, verbonden aan het Haagse architectenbureau Faro. Zij is zwanger maar haar moeder,die in een verpleeghuis woont heeft haar buik nog niet kunnen voelen. Dat bracht haar op het idee van een stuk plexiglas met zes gaten op drie verschillende hoogten, voorzien van plastic manchetten en handschoenen. Met in het midden een zacht paneel om elkaar ook echt te kunnen voelen.

Ophangsystemen

Warmendam kwam in contact met André Stas. Zijn bedrijf maakt ophangsystemen voor schilderijen, maar sinds de uitbraak van corona levert hij plexiglas beveiligingsschermen aan onder meer winkels. Zij sloegen de handen ineen en kwamen al snel met het eerste model.