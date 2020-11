Coronabekladding treft de Kempen: ‘Corona=vergiftiging’ nu ook in Eersel en Duizel

In grote zwarte letters stond het dit weekend gespoten op de wand van Chinees restaurant Lotus in Eersel: ‘Corona= vergiftiging met zware metalen’. Een beladen boodschap in de Kempenregio, die onevenredig hard is getroffen door het virus. De coronasceptische graffiti-bekladdingen zijn hier inmiddels een vertrouwd beeld geworden. Leuzen van dezelfde orde doken eerder al op in Hapert.