Coronaboek Bergeijk in de maak

BERGEIJK - De bieb in Bergeijk is dicht, maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. Nu is er de actie ‘Bergeijk schrijft geschiedenis’. Coronageschiedenis welteverstaan.

Het idee is om een boek te schrijven over de ervaringen van mensen in Bergeijk in coronatijd. Community librarian - een Nederlandse functieomschrijving is nog niet bedacht - Anne van Herpt (34) uit Reusel coördineert en organiseert nu de actie. ,,Ons doel als Bibliotheek De Kempen is naast het uitlenen van boeken ook steeds meer om mensen met een gemeenschappelijke deler bij elkaar te brengen. Wat speelt er in de gemeente Bergeijk en hoe kunnen wij daar als bieb een verbindende factor in zijn? Dat kan heel divers zijn.”

Van Herpt is net voor de lockdown in Bergeijk begonnen. Door de veranderende samenleving moest de bieb zichzelf opnieuw uitvinden. Het nieuwe boek is daar een onderdeel van. ,,Dit is een mooi project om verhalen te verzamelen. Jong en oud kunnen op hun eigen manier meedoen en de coronatijd beschrijven."

Dat hoeft volgens haar niet via verhalen, maar kan ook via een stopmotionfilm of op andere manieren. ,,Het mag ook met het hele gezin." Voor mensen die niet weten hoe te beginnen is er een website. Tot 18 april 2021 kunnen daar bijdragen voor het boek worden ingediend.

Tips uitwisselen

Bibliotheekmedewerker en creatief schrijfster Sandra Hakkens heeft op die website allerlei tips verzameld en inwoners kunnen zich inschrijven voor de inspiratiesessies die ze houdt.

Overigens was dit idee niet oorspronkelijk van Bibliotheek De Kempen, maar van een andere bibliotheek. Ook Wij WEsterhoven is sinds juni bezig met een boek over de corona-ervaringen in het dorp. Anne denkt dat het daarom wellicht handig is om samen te werken en tips uit te wisselen met die organisatie.

,,Het boek komt er als er minimaal twintig inzendingen zijn. Daarvoor zijn geen spelregels; we geven niet aan hoe lang iemands bijdrage moet zijn. Er zijn geen beperkingen. We hopen op die manier straks terug te kunnen kijken op deze coronacrisis, die iedereen op de een of andere manier geraakt heeft."