Coronacrisis heeft geen vat op Moois in Reusel

‘Het is pas echt crisis als de wol op is.’ Zo luidt het uithangbord aan het miniwarenhuis op De Markt in Reusel. ,,Ik heb te doen met horeca en bedrijven. Gelukkig heb ik geen last van de crisis. Integendeel. Waar het voor veel ondernemers drama was, draaide ik topmaanden. Vooral vrouwen sloegen massaal aan het breien, haken en knutselen. En toen de grens tussen België en Nederland weer open ging, ontplofte de zaak zowat”, vertelt de geboren en getogen Lage Mierdse aan de robuuste boomstamtafel in de winkel.