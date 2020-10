Coronacrisis of niet: bedrijventerrein Waterlaat in Bergeijk groeit door. ‘Interesse in bedrijfskavels groot’

Halloween­speur­tocht in Bladel: ‘We pakken alles aan om buiten de deur te zijn’

26 oktober BLADEL- ,,We pakken alles aan om buiten de deur te zijn. Je moet wat in deze coronatijden.” Daarom zette Rob Klessens zaterdagmiddag dochter Nena en vriendinnetje Lizzy in de bakfiets voor een Halloweenspeurtocht in het centrum van Bladel.