Coronacrisis zorgt voor stilte in maneges in de regio: ‘Het moet niet te lang duren’

ASTEN/EERSEL/GELDROP - De maneges in de regio worden hard geraakt door de coronacrisis; een omzetverlies van 80 procent - door het wegvallen van lessen en evenementen - is geen uitzondering. ,,Het moet niet te lang duren, anders is het klaar.”

Simpel gesteld is de coronacrisis voor maneges ‘gewoon een klap’, zegt Peter van der Ven, samen met vrouw Anja eigenaar van Paardensportcentrum De Kempen (PCK) in Eersel. De 450 tot 500 klanten die er normaal les volgen, mogen tot en met 28 april de manege niet in, evenementen gaan niet door en de bar is dicht. Ondertussen gaat het onderhoud van de paarden gewoon door en moet personeel (bij PCK is dat drie fte) doorbetaald worden. ,,De impact is groot. Wij lopen momenteel zeker tachtig tot negentig procent van onze omzet mis”, zegt Van der Ven.

Nog wel wat inkomsten

Bij Manege Meulendijks in Geldrop (zo'n 500 tot 550 klanten die paardrijles volgen) en Prins Willem Alexander in Asten (150 lesklanten) is het zo'n beetje hetzelfde verhaal. Daar zijn ook het eetcafé/restaurant gesloten. Ook zij zien de omzet door de coronacrisis drastisch dalen en hebben net als PCK nagenoeg alleen nog inkomsten van pensionklanten. Dat zijn paardeigenaren die hun dier in de manege gestald hebben. Zij mogen nog wel komen om hun paard te verzorgen, maar dan wel in kleine groepjes. ,,De gezondheid staat voorop”, zegt manegehouder Maria Adelaars - Meulendijks. Met een tijdsschema verdeelt zij de klanten over de dag. ,,En dat verloopt goed.”

Verder moeten ook de paarden van de manege zelf hun dagelijkse beweging krijgen, normaal gesproken lukt dat ’s avonds tijdens de lessen voldoende. Nu verblijven ze overdag in de wei of gaat het personeel een stukje rijden.

Maneges hebben een buffertje

Over het voorbestaan van hun manege hebben de eigenaren (nog) geen grote zorgen. ,,We hebben wat ruimte, maar het moet ook niet te lang duren. Anders is het klaar”, zegt Eric Heijligers, mede-eigenaar van de manege in Asten. Hij heeft werktijdverkorting aangevraagd voor het personeel, onder wie de kok. Ook al omdat zijn voornaamste inkomstenbron - de evenementen - voorlopig geschrapt zijn. Ook zijn collega's spreken van een buffertje. En: ,,We moeten ook niet te veel zeuren als je ziet wat er in de wereld gebeurt”, relativeert Van der Ven.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De familie Heijligers runt al jaren de gelijknamige manege in Asten. © FotoMeulenhof

En juist in tijden van crisis zien de manegehouders ook hartverwarmende initiatieven ontstaan. Bij PCK in Eersel is recent een donatieactie opgestart en kunnen de klanten bijvoorbeeld worteltaartjes aan hun favoriete paard doneren. ,,Er zijn klanten die wel een paar honderd euro geven, dat zijn de mooie dingen”, zegt eigenaar Van der Ven. Er zijn ook klanten die hun lessen ‘doneren’, maar daarbij voelt de eigenaar zich niet helemaal senang. Hij stelt klanten nu voor om eenderde van het lesgeld af te schrijven, eenderde aan tegoedbonnen uit te delen en eenderde zelf te betalen. ,,Zodat we straks, als de coronacrisis een beetje gaat liggen, weer lekker kunnen rijden.”