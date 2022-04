Coronagrappen overheersen tijdens Bakkusavond in april

Eerder had een nieuw geformeerde dansmarietjesgroep de avond geopend en had ook de in badjas gestoken vriendengroep van de prins in de vorm van ‘Broodje bal’ al een muzikale aubade op het podium gebracht. Daarmee was gelijk de toon voor de avond gezet.

Scherpe Stan Bergmans

Vlaming Patrick van Horne kon vervolgens moeilijk de aandacht van het publiek vasthouden. De lokale Stan Bergmans lukte dat beter. Na zijn debuut in 2020 stond hij nu in de ton als pakket-bezorger Fredje Pakketje ‘alstublieft’. Hij kwam op vele adressen maar begreep niet dat er in Hoogeloon een Molenweg was. ,,De meulen is toch weg daor?’’ En bij de nieuwe kinderopvang was hij getuige van een ‘kinder-crash’ toen daar twee kinderen met hun hoofd botsten. De Lappelekkurs doen er goed aan om hem voor volgend jaar al vast te leggen.

Ook de oud-prinsen, verenigd in het Genootschap Onder den Blauwen Hoed, waren weer present op deze eerste bakkusavond. Rond klokke elf lieten zij zich muzikaal gelden, eerst via het Italiaanse volkslied en daarna onder de lead van René Waterschoot met Ons Moeder Zeej Nog. De zaal ging helemaal los bij dit sfeervolle optreden, beloond met een staande ovatie

Knalpijp Bennie

Vervolgens kroop Stijn Somers uit buurdorp Casteren in de rol van Knalpijp Bennie. Hij verkocht het liefst 'zwarte’ auto’s. Met zijn stemvervormingen en -verheffingen kon hij niet iedereen boeien.

Good old Frans Tholen mocht de avond afsluiten maar had er door alle coronaperikelen eigenlijk helemaal geen zin in. Een drietal jongeren uit de zaal beklom het podium en wist hem ‘aan te duwen’ in de rol van Lulletje Rozenwater. Daarmee werd ‘de oude’ met al zijn gevatte grappen weer herkenbaar. Maar carnaval met Pasen vond hij, net als de pastoor, maar niks. Daarom provoceerde hij door af te sluiten met een aangepast kerstlied dat door de zaal uit volle borst werd meegezongen. Een mooie afsluiter van een geslaagde bakkusavond.