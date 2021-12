Coronapandemie treft ook leerlingenvervoer Bergeijk hard: ‘Tekort aan chauffeurs’

BERGEIJK - Ophaaltijden die last minute moeten worden gewijzigd, kinderen die met wisselende chauffeurs te maken krijgen. De gevolgen van de coronapandemie laten zich ook hard voelen in het leerlingenvervoer in Bergeijk. Door het gestegen ziekteverzuim is het tekort aan chauffeurs groter dan ooit.

,,De eerste paar weken van het nieuwe schooljaar verliep alles nog goed, maar daarna ging het skyhigh met ziekmeldingen van chauffeurs,” vertelt operationeel directeur Gerhard Breedveld van Willemsen-de Koning, het bedrijf dat het leerlingenvervoer verzorgt in de gemeente Bergeijk. Het maakte het reeds bestaande tekort aan chauffeurs alleen maar erger.

Iets te laat op school

Sindsdien moest het bedrijf vaker reservechauffeurs inzetten, als de vaste chauffeurs van bepaalde routes ziek werden. Gevolg was dat leerlingen soms later werden opgehaald of iets te laat op school kwamen. En dat leidde weer tot klachten van ouders bij het bedrijf en de gemeente, vertelt wethouder Marko van Dalen. ,,Maar wij weten ook dat er een tekort aan chauffeurs is, en dat dit momenteel een landelijk probleem is. Onze vervoerder doet er alles aan om de problemen op te lossen. We hebben nu ook vaker overleg met Willemsen-de Koning. We zijn verder altijd erg tevreden geweest over hun inspanningen.”

Quote De chauffeurs kregen te maken met nieuwe kinderen die ze moesten leren aanvoelen. Gerhard Breedveld, operationeel directeur Willemsen-de Koning

‘Vreemde’ chauffeurs die een nieuwe route moeten rijden

Er zijn een periode zoveel zieken geweest, dat de reserve-chauffeurs structureel moesten worden ingezet in Bergeijk, vertelt Breedveld. En op sommige dagen moesten van drie routes twee routes gemaakt worden, of een chauffeur moest meerdere routes na elkaar rijden. ,,Al onze chauffeurs zijn ervaren in het vervoeren van kinderen uit onze doelgroep, leerlingen die naar het speciaal onderwijs gaan. Maar de vervangende chauffeurs moesten wel andere routes rijden dan zij gewend waren, in een voor hen nieuw gebied. En ze kregen te maken met nieuwe kinderen die ze moesten leren aanvoelen. Terwijl deze kinderen juist gebaat zijn bij veel structuur en vastigheid.”

Withete ouders

Inmiddels gaat het weer wat beter, volgens Breedveld. ,,We hebben eind oktober al een brief naar de ouders gestuurd, waarin we de situatie hebben uitgelegd. Want we kregen soms withete ouders aan de lijn. En in Bergeijk valt het relatief nog mee, in de steden is het probleem nog groter. En andere vervoerders hebben ook met die tekorten te maken.”

Willemsen-de Koning heeft de wervingsactiviteiten voor nieuwe chauffeurs de afgelopen maanden al flink uitgebreid. ,,We vinden het heel vervelend dat het soms niet helemaal ging zoals de kinderen en ouders het gewend zijn. Maar we moeten roeien met de riemen die we hebben nu.”