Coronasubsidie voor negen Bergeijkse projecten die eenzaamheid tegengaan

De initiatieven variëren van het opzetten van een jeugdclub in de kern van Westerhoven tot het organiseren van dagbesteding voor eenzame inwoners in het Aquinohuis in Bergeijk.

Burgers die nog geen lid zijn van vereniging

Maximaal 5000 euro per project

Burgerbieb

Naast de jeugdclub in Westerhoven en de dagbesteding in Bergeijk gaat er onder meer ook subsidie naar de burgerbibliotheek in Riethoven die in ontwikkeling is. Scouting Riethoven ontvangt de subsidie voor activiteiten die helpen deze vereniging inclusiever te maken. Openluchttheater De Hunnebergen gaat het subsidiebedrag gebruiken om slecht ter been zijnde ouderen in de gemeente de mogelijkheid te bieden een nieuwe toneelvoorstelling te bezoeken.