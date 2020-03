Coronavirus zorgt voor uitstel van huisshow in Bergeijk

Laatste gasten verlaten De Kemperven­nen: alle parken Center Parcs gesloten vanaf 12 uur

12:54 WESTERHOVEN - Zwemmen in het subtropisch zwembad, wandelen naar de kinderboerderij of eten in het familierestaurant: het is voorlopig even afgelopen. Maandag om 12.00 uur moesten de laatste gasten van Center Parcs De Kempervennen in Westerhoven van het park af zijn.