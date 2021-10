Corporatie Mooiland wil van wijkje Koolbogt in Bladel af

BLADEL - Woningcorporatie Mooiland wil af van de woningen in het wijkje Koolbogt in Bladel. Deze maand vinden er gesprekken plaats met woningstichting De Zaligheden in Eersel en de gemeente Bladel om te kijken of een overname mogelijk is.

Dat antwoordde de Bladelse wethouder Fons d'Haens maandagavond in de commissie Grondgebied op vragen van Paul Wouters van Bladel Transparant. Deze informeerde wanneer er een opknapbeurt komt voor de straat Koolbogt, die door het wijkje met dezelfde naam loopt.

Zijn fractie had met een enquête gevraagd naar de mening van de buurt. ,,Er wonen veel senioren en die zijn slecht ter been", aldus Wouters. ,,De stoep is maar drie stoeptegels breed. De parkeerplaatsen zijn te smal, maar de straten daar zijn dat ook.” Genoeg reden om de Koolbogt als straat eens aan te pakken, vindt hij.

Wethouder d’Haens meldde echter andere ontwikkelingen in de Koolbogt. Mooiland is een woningcorporatie in de regio Nijmegen-Arnhem en eigenaar van Koolbogt. ,,Die organisatie heeft uitgesproken zich terug te willen trekken op haar kerngebied, ongeveer net zoiets als Vestia dat in Bergeijk ook doet", zei hij. De ontwikkeling van een overname heeft prioriteit boven een opknapbeurt van de straat.

Verstoren van huismussen in Casteren

De wethouder gaf verder aan dat CPO Den Tip in Casteren, inwoners die binnen een project zelf hun woningen bouwen, vertraging oploopt. De gemeente heeft eerder een ontheffing van het verstoren van de huismussen in het gebied aangevraagd bij de provincie, maar die is geweigerd. Er is een nieuwe aangevraagd, maar de provincie heeft laten weten dat de beslissingstermijn is verlengd. Een antwoord laat, met andere woorden, nog even op zich wachten.

,,Dat heeft de consequentie dat we oude gebouwen op het terrein niet mogen slopen als de ontheffing niet binnen is", legde d’Haens uit. ,,Het gaat om een project van tien woningen. Die mensen willen graag aan de gang, maar dit is voor hen een erg zuur bericht.”

Marco Schoenmakers (CDA) vond dat nogal in tegenstelling met de behoefte aan woningen die er is. ,,Gemeente en provincie roepen overal dat er meer woningen moeten komen, maar juist deze mensen moeten er nu langer op wachten. Kunnen wij hier nog iets aan doen?”

Erg weinig, schatte d’Haens in. ,,Wat niet helpt is dat de Omgevingsdienst een zware werkdruk kent. Alles wat daar wordt ingediend, komt op een grote stapel. De tijd die ze krijgen om een beslissing te nemen, zullen ze ook gebruiken. Wat de gemeente moest doen, is maatregelen nemen om de huismus te helpen. Maar die maatregelen zijn intussen allang genomen. Het gaat puur om een formaliteit.”