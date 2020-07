Crash cultuurcentrum De Enck in Oirschot dreunt na

Bisdom akkoord met zoektocht nieuwe bestemming voor kerken in Steensel, Duizel en Knegsel

6 juli DUIZEL / KNEGSEL / STEENSEL - De sluiting van de kerken in Duizel, Steensel en Knegsel is weer een flinke stap dichterbij. Het bisdom in Den Bosch geeft groen licht om de zoektocht naar een geschikte herbestemming in gang te zetten.