Creatief concept Bergeijk Centraal scoort met sushi van Mood uit Eindhoven

,,We halen de stad naar Bergeijk”, zegt Gert Jan van Gerven, eigenaar van Bergeijk Centraal. Het is de bedoeling dat er in de toekomst meer samenwerking wordt gezocht met restaurants en horecaondernemers. Zo is chef-kok Herman den Blijker benaderd voor de creatie van het ‘Broodje Bergeijk’, en is er ook een lijntje uitgegooid naar Chocoladehuis Boon in Hasselt.

Gert Jan van Gerven spreekt van een ‘creatief concept’. Met een knipoog spreekt de horecaondernemer van een ‘food express’ met station Bergeijk als knooppunt in een netwerk van virtuele treinen, verwijzend naar de treinthema’s die in de broodjeszaak te vinden zijn. Van Gerven: ,,We willen hypes creëren en houden de vinger aan de pols door op een slimme manier gebruik te maken van social media.” Dat bleek met de sushi van Mood direct een voltreffer. ,,De online bestellingen waren binnen no time uitverkocht, dat het zo storm zou lopen, hadden we niet verwacht. Veel ondernemers hebben het in deze tijd moeilijk, maar als je creatief bent, kan er nog veel.”

Geoliede machine

Drie kwartier, zo lang duurde het om de eerste batch van 130 pakketten uit te serveren, voor de late afhalers was er min meer een vrije doorgang. Harold van Gerven houdt bij de ingang van de zaak als zelf benoemd ‘familie boa’ een oogje in het zeil en kijkt of alles ordentelijk verloopt en of de klanten in de rij voldoende afstand van elkaar bewaren. Dat blijkt het geval. De wachtenden krijgen een bekertje koffie of chocomel geserveerd om de kou te trotseren. Anne van de Ven uit Bergeijk staat op haar gemak in de rij te wachten en verheugt zich op de sushi-maaltijd. ,,Mooi dat dit hier kan.” Tilly Theuws uit Bergeijk is al bekend met de sushi van Mood en vindt het een uitgelezen mogelijkheid om in haar eigen dorp van de Japanse lekkernijen te kunnen genieten. ,,Een buitenkans”, vindt de Bergeijkse. Dorpsgenoot Monique las in de krant over het initiatief en was direct enthousiast. ,,Dit mogen ze van mij vaker doen.”