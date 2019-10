Cumela Brabant: ‘De actiebereidheid is groot’

Samenwer­king MMC Veldhoven en Oktober voor kwetsbare ouderen

21 oktober VELDHOVEN - Op het terrein van het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven gaat ouderenzorginstelling Oktober een geriatrisch revalidatiecentrum van veertig bedden bouwen. Deze afdeling is nu nog onderdeel van woonzorgcentrum Merefelt in Veldhoven.