CV De Spekstruiven viert jubileum groots op camping ‘Steekje los’ in Vessem

,,Vessem draagt carnavalsvereniging De Spekstruiven een warm hart toe” zegt Mariëlle Liebregts, lid van de jubileumcommissie. ,,Het carnavalsgebeuren leeft hier enorm”. Al tientallen jaren organiseert de vereniging drukbezochte tonpraatavonden, regelen ze alles rondom de bekendmaking van de prins en jeugdprins van Vessem, en natuurlijk de jaarlijkse carnavalsoptocht van De Spekstruiven. En dan telt het dorp nog vijf dansgroepen, die het hele jaar door werken aan het bedenken en oefenen van dansjes, waarvan het publiek rondom het zottenfeest kan genieten.

En dankzij de ‘Club van 100' kunnen De Spekstruiven iets extra voor het dorp doen. ,,De club bestaat uit betrokken Vessemnaren, die elk jaarlijks vijftig euro sponsoren. Daarvan trakteren we bijvoorbeeld de bewoners van De Bolle Akker en Groenendaal op gebak. We vinden dat we een vereniging zijn voor het hele dorp”, zegt Ruud van Aaken, die afgelopen jaar als prins Sjokke regeerde over Struifdonk. De jaarlijkse potgrond- en violenactie, en de carnavalskrant spekken ook de kas. Van Aaken: ,,Daarom kunnen we dit feest zonder verdere sponsoring vieren. Als het weer meewerkt, zien we er ook geen risico in. Ik heb al veel reacties gehoord van mensen die naar ons jubileumfeest komen.”

Camping Steekje los

Er is een kleine twintig man gemoeid met de organisatie. Vrijdag wordt het kermisterrein omgetoverd in camping ‘Steekje los’, een naam met een duidelijke knipoog naar carnaval. Er komen een entree met slagboom, caravans, een zandbak en springkussen.

Zaterdagmiddag is iedereen vanaf 15.00 uur welkom op de camping. De tien meiden die als dansleiding aan De Spekstruiven zijn verbonden, vormen het animatieteam. Zij houden de jeugd bezig met onder meer karaoke, sportactiviteiten en schminken. In de avond verzorgen enkele dj’s de muziek en is er een gastoptreden van Donny Panadero. Het feest eindigt om 01.00 uur.

Quote De bedoeling is dat iedereen die dag in het thema gekleed gaat. Zo zijn er een pastoor, pastoors­meid, heeroom, koster en boeren en boerinnen Mariëlle Liebregts, Jubileumcommissie CV De Spekstruiven

De zondag staat geheel in het teken van een boerenbruiloft. De dag kent een luidruchtig begin met om 10.00 uur het losschieten van de bruid en bruidegom. Dat gebeurt met carbid bij de molen. Liebregts: ,,We hebben een familie van 75 personen samengesteld. De bedoeling is dat iedereen die dag in het thema gekleed gaat. Zo zijn er een pastoor, pastoorsmeid, heeroom, koster en boeren en boerinnen.”

De boerenlunch die op het kermisterrein plaatsvindt, is met 250 deelnemers volgeboekt. Na de lunch worden bruid en bruidegom met paard en hoogkar thuis opgehaald. Begeleidt door het gilde en de harmonie gaat het dan in een optocht door het dorp, om te eindigen bij gemeenschapshuis D’n Boogerd. Daar worden bruid en bruidegom in de onecht verbonden. Een receptie en feestavond vormen het sluitstuk van de jubileumviering.