CVL Transport in Reusel krijgt tijd om legalisering te regelen

Brandweer legt met man en macht ‘stoplijn’ aan voor camping bij bosbrand Hooge Mierde: brand meester

15 april HOOGE MIERDE - In een bosgebied bij Hooge Mierde stond maandag aan het einde van de middag een stuk bos of heide in brand. In totaal twee hectare stond in brand, waarvoor de brandweer groot opschaalde. Er zijn veel bluswagens en watercontainers naar het gebied gekomen, met name om de camping Zwartven te beschermen.