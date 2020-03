CZ Zorgkantoor bemiddelt in conflict over zorg voor gehandicapte Job op woonpark Duizel

Volgens CZ-woordvoerder Ceriel Thissen is het zorgkantoor al langer in gesprek met zijn bezorgde ouders én zorginstelling Lunet. Eind februari zijn afspraken gemaakt over verbeteringen maar het is nog te vroeg om uitspraken te doen over resultaten.



Met een open brief aan bestuursvoorzitter Loet Smeets van Lunet zorg hebben ouders Jos en Rieky Hendriks uit Bladel vorige week alarm geslagen over de situatie van hun gehandicapte en autistische zoon. Ze vertelden dat Job probleemgedrag vertoont door een jarenlang gebrek aan aandacht en verwaarlozing.



Aan de hand van cameraobservaties en observatieverslagen van deskundigen toonden ze aan dat hun zoon zich soms urenlang zit te vervelen in zijn afgesloten kamer.