‘D'n Elsom’ in Reusel is verhuisd: Wie heeft er bijzondere herinneringen aan de oude discotheek?

Betekent dat het einde van ‘d’n Elsom’? Nee. Aan de overkant van de straat is de bar Caramba veranderd in ‘de nieuwe Elsom'. Eind juni opende die kleinere locatie voor het eerst de deuren. ,,De El Sombrero is toch een begrip en we zien mogelijkheden om hier opnieuw de sfeer te scheppen die we altijd in de Elsom hadden”, zeiden de huidige eigenaren daar eerder over. Die verhuizing ging wel overigens duidelijk wel gepaard met de nodige gevoelens van weemoed. ,,Op de oude plek is menig liefde ontstaan en we hadden er een grote vaste aanhang.”