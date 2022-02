D66 ontbreekt bij commissievergadering in Eersel

EERSEL - De commissieleden van D66 ontbraken donderdagavond bij de voortzetting van de commissievergadering in de gemeente Eersel. Na de commissievergadering van dinsdag in het gemeentehuis werd er bij minstens twee aanwezigen van verschillende partijen een coronabesmetting geconstateerd. Al is niet duidelijk waar die zijn opgelopen.

,,Er belanden nog steeds mensen door in het ziekenhuis en we willen rekening houden met de mensen in onze omgeving”, zo legde D66-fractievoorzitter Paul van Boxtel uit waarom zijn partij niet aanwezig was. Ook maakt een van de getroffenen deel uit van de partij.

Nog geen besluit genomen

De commissievergadering dient ter voorbereiding van de raadsvergadering. In de commissie kunnen vragen worden gesteld en wordt nog geen besluit genomen. Voor de besluitvorming had de afwezigheid van D66 niet direct gevolgen. Tijdens de raadsvergadering op 22 februari kan D66 alsnog zijn punten en mening inbrengen.

Om een vergadering te kunnen openen, moet er een meerderheid van het aantal zittende commissieleden aanwezig zijn. Die was er, omdat de overige partijen wel vertegenwoordigd waren. Al was de bezetting kleiner. Sommigen commissieleden waren afwezig vanwege een besmetting, zaten in quarantaine, wilden het risico vermijden of hadden al een andere afspraak staan. Niet alle agendapunten konden dinsdag worden afgehandeld, vandaar dat de vergadering donderdag werd voortgezet.

Zelftest

Ondanks de besmettingen nam de gemeente donderdagavond geen extra maatregelen liet een woordvoerster van de gemeente weten, omdat er wordt voldaan aan alle voorgeschreven coronamaatregelen. Wel is het advies gegeven om voorafgaand aan de vergadering een zelftest te doen.

De commissievergadering van dinsdag was de eerste vergadering sinds 23 november die fysiek werd gehouden in plaats van digitaal. Het presidium, bestaand uit de fractievoorzitters en de burgemeester, gaat nog in overleg over de vorm waarin de raadsvergadering van 22 februari wordt gehouden.