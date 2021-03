‘Dag en nacht geluid went nooit’; Duizelnaren zien geluidswal die ook nog eens energie opwekt wel zitten

De gemeente Eersel onderzoekt de haalbaarheid van een energiewal langs de A67, die tevens dienstdoet als geluidswal. Dit nadat er niet voor grootschalige zonne- en windenergieplannen is gekozen. Initiatieven om mee te denken over zo’n energiewal zijn er al vanuit Steensel, buurtschap de Hees en Dalem (op Bladels grondgebied). De initiatiefgroep, samen met dorpsraad Zorg om Duizel, sluit hier graag bij aan en ziet tevens ecologische mogelijkheden.

Gesterkt om door te gaan

Ton Spooren heeft de petitie aangezwengeld. Spooren: ,,Een uitgewerkt plan vanuit buurtschap Dalem staat eigenlijk model. Daar zouden we zo op aan kunnen sluiten. De gezamenlijke initiatieven kunnen zo zorgen voor grootschalige opwekking van zonne-energie over praktisch de volle lengte van de grens met België tot aan Veldhoven. Nadat we in een wat bredere digitale bijeenkomst de plannen in Duizel presenteerden bleek al snel grote belangstelling en voelen we ons gesterkt om door te gaan.’’

Quote Met de ramen open slapen vind ik al moeilijk Peter Koppens

Peter Koppens: ,,In Duizel is het verkeersgeluid van de A67 altijd te horen. Een aanvliegroute van Eindhoven Airport ligt boven het dorp. Verder liggen er in het westen, zuiden en oosten industrieterreinen die het nodige vrachtverkeer met zich meebrengen. Toevoerwegen vanuit het Kempisch bedrijvenpark en andere Kempische industrieparken naar de A67 liggen veelal op Duizels grondgebied. Met de verkeerstoename in de toekomst zijn geluidswerende maatregelen zeer gewenst. Het geluid is dag en nacht aanwezig en het went nooit. Met de ramen open slapen vind ik al moeilijk.’’

Nog meer voordelen

Volgens de initiatiefnemers zou de combinatie van het opwekken van energie en geluidsreductie door een geluidswal geweldig zijn, maar zij zien meer voordelen. Arjan Fokker: ,,Veel natuur is er in Duizel niet. Zo kan er langs de A67 een groene buffer ontstaan met recreatieve wandelroutes, die aansluiten bij het stroomgebied van de Kleine Beerze. Het aanplanten van zoveel mogelijk bomen heeft een reductie van de CO2-uitstoot tot gevolg en verbetert de beeldkwaliteit voor de omgeving. Het biedt ook extra kansen voor de inheemse flora en fauna.’’

Quote Eind van het jaar zouden de plannen definitief moeten zijn Frans Renders, Zorg om Duizel

Frans Renders van Zorg om Duizel is blij met het initiatief en heeft vernomen dat het bij de gemeente positief is ontvangen. ,,Nu maar afwachten in hoeverre we er bij betrokken gaan worden. Eind van het jaar zouden de plannen definitief moeten zijn.’’