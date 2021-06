Dag voor heropening komt bij horeca in Eersel het water door het plafond naar beneden

Reuselse kunstenaar Louis Nagelkerke gefasci­neerd door Indonesi­sche cultuur

3 juni REUSEL - Als achtjarig jongetje haalde Louis Nagelkerke al de krant met het winnen van een tekenwedstrijd. Hij deed opleidingen in ceramiek, etaleren, tekenen en schilderen. In de jaren 80 kreeg hij bekendheid door het tekenen van trefzekere portretten. Geïnspireerd door de oosterse mens, muziek, dans en het Indonesische eiland Bali is de veelzijdige kunstenaar Nagelkerke (72) nog altijd dagelijks te vinden in zijn kleurrijke atelier in Indische sferen. Tussen de schilderijen en teakhouten beelden werkt hij aan een nieuwe expositie.