Dames 1 Hockeyclub Oirschot kampioen

Walhalla van de hardrock Graspop, net over de grens, pakt uit voor jubileum en mikt op 200.000 bezoekers

DESSEL - Noem een bekende hardrock- of metalband of ze staan er volgend weekend: van The Scorpions tot Iron Maiden, van Judas Priest tot Volbeat, van Sepultura tot Dropkick Murphys. Graspop in het Vlaamse dorp Dessel, niet ver over de grens bij Reusel en Luyksgestel, pakt voor haar 25e verjaardag flink uit.

10 juni