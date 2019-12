Dames uit Wintelre haken kerstgroep: ‘Kameel was het lastigste’

Al veertig jaren gaat een aantal dames elke woensdagavond tussen oktober en april aan de slag met naald en draad. Het is ooit begonnen met een cursus haken die gehouden werd door de toenmalige Boerinnenbond. ,,Met zeventien dames gingen we door. Beurtelings werd er bij iemand thuis gehandwerkt”, vertelt Ell Heuveling. ,,We drinken koffie, we buurten en doen nieuwe ideeën op. Ik sla geen woensdag over”, zegt Betsie Snelders. De vijf dames leerden van de oudere dames sokken te breien. Heuveling doet het nog steeds. ,,Mijn man Jan draagt ze het hele jaar door. Zelfs in de zomer in zijn sandalen.”