Dankbaarheid bij nieuwe moderne basisschool Hoogeloon

HOOGELOON - Met de onthulling van een nieuw logo is woensdag de nieuwe Hoogeloonse basisschool De Vest officieel geopend. Op de plek van de oude school is een hypermodern gebouw verrezen met flexibele onderwijsruimten en veel natuurlijke lichtinval.

Groene elementen leggen de verbinding ‘met buiten’ en in het kader van duurzaamheid zijn componenten uit de oude school teruggebracht. Directeur Miranda de Graauw nam de regie bij de officiële opening van het nieuwe schoolcomplex. ,,Geen verandering van naam want De Vest is De Vest in Hoogeloon. Wel een nieuw logo met het kernthema samen leren, samen werken, samen leven.”

Als symbool voor de nieuwbouw werd dat nieuwe logo gedrukt op grote vlaggen, die gezamenlijk onthuld werden door wethouder Wim van der Linden van de gemeente Bladel, Maaike Jacobs van onderwijsstichting Kempenkind en architect Bart van den Hork.

Dankbaarheid was bij de openingshandeling het sleutelwoord voor De Graauw. Gericht aan de gemeente, aan de onderwijsstichting, aan de architect en de aannemers. Maar ook aan het onderwijsteam dat is meegegroeid naar nieuwe leervormen.

Duurzame leeromgeving

Toen De Graauw in 2017 op De Vest begon, werd haar terloops vanuit de onderwijsstichting nog ingefluisterd dat er in Hoogeloon een nieuwe school moest komen. ,,Met input van het team zijn we plannen gaan maken met Bart van den Hork van architectenbureau Elemans en Van den Hork. Hij is in oktober 2019 met een ontwerpplan gekomen. Uitgangspunt was een duurzame leeromgeving waarbinnen een kind zich optimaal kan ontwikkelen. Ik denk dat we daarin volledig zijn geslaagd.”

Geen vaste klaslokalen

In het nieuwe complex zijn geen vaste klaslokalen herkenbaar. Drie flexibele onderwijsruimten zijn met schuifdeuren met elkaar verbonden. Zo kan voor bijvoorbeeld een Sinterklaasviering één grote ruimte worden geschapen. Er zijn ontmoetings- en overlegruimten, een speellokaal, keuken, spreekkamer en facilitaire vertrekken als berging, garderobe en toiletgroepen. Ook de buitenschoolse opvang heeft haar plekje gekregen.

Quote De sloop van de oude school en de nieuwbouw hebben we waar mogelijk ook een educatief tintje meegegeven door de leerlingen bij geluids­over­last te betrekken bij de bouwontwik­ke­lin­gen Miranda de Graauw, Directeur basisschool De Vest

De enthousiaste directeur vindt het eigenlijk een beetje jammer dat het bouwproces is voltooid. ,,Ik heb er enorm veel plezier aan beleefd. We hebben in het bouwteam met aannemers, projectleider en gemeente buitengewoon goed samengewerkt. En de rol van de architect was een cruciale. De sloop van de oude school en de nieuwbouw hebben we waar mogelijk ook een educatief tintje meegegeven door de leerlingen bij geluidsoverlast te betrekken bij de bouwontwikkelingen.”

Groepsoverstijgend werken

Op 6 september is de nieuwe school in gebruik genomen. De Graauw is trots op hetgeen in samenspraak met het onderwijsteam tot stand is gebracht. ,,Het is wennen en met elkaar afstemmen. Maar niet alleen de leerkrachten, ook de kinderen ervaren de natuurlijke lichtinval en de akoestiek als een verademing. Het groepsoverstijgend werken, waarbij leerlingen vanuit hun basisgroep voor een activiteit in een andere groep kunnen kiezen, krijgt steeds meer vorm. We hebben nu een leeromgeving waarin we bewust leren leren.”