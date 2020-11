Dankzij danstalent al veertig jaar juf op Prinses Beatrixschool in Bergeijk

In haar natuurtuin in het Belgische Peer vertelt een enthousiaste Brands over haar leven op school. Ze is door een operatie aan haar grote linkerteen even aan huis gekluisterd, maar verwacht vóór de kerst weer voor de klas te staan. De geboren Haagse trok veertig jaar geleden de stoute schoenen aan en solliciteerde in Bergeijk. ,,Ik woonde destijds in Achel en gaf daar dansles. Ik kreeg de baan mede door mijn danstalent en gaf daar de eerste tijd ook alleen maar les in. Later breidde dat zich uit naar één dag les in creativiteit, zoals bloemschikken, tekenen, schilderen en dansen aan de groepen drie tot en met acht en twee dagen volledig les aan groepen drie en zes. Ik heb inmiddels aan alle groepen op school lesgegeven.”