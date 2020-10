Dansen of huilen in het labyrint: het mag allemaal in Middelbeers

Een dame loopt op kousenvoeten geconcentreerd tussen de lijntjes van schildersplakband. ,,We wilden het labyrint eerst in lijnen van zand uitleggen, maar dan waren we waarschijnlijk het hele weekend bezig om het zand steeds weer op zijn plaats te vegen", zo vertelt Sandra Bijl met een glimlach. ,,Deze mevrouw is de vierde die vandaag het labyrint loopt en we hebben alweer een aantal wachtenden." Zo'n beetje de hele middag blijft het labyrint ‘’bezet.’

Flinke dip

Zes jaar geleden kwam Bijl door burn-out en het verlies van vader, moeder en haar zus, kort na elkaar, in een flinke dip terecht. ,,Zo kwam ik in aanraking met EFT (Emotion Freedom Techniques). Daardoor kon ik eindelijk weer slapen." Ze zette dit jaar een groepsdag EFT op voor haar documentaire, waaraan een zevental mensen meedoen. Het aanreiken van eenvoudige technieken kan vaak al snel soelaas bieden bij PTSS en PTSS-gerelateerde klachten, aldus Bijl. ,,Bijvoorbeeld het Power Tapping, een combinatietechniek vanuit EFT en coaching, kloppen op bepaalde punten op je handen of hoofd, zet de emotie weer ‘aan’, zodat je vanaf daar kan werken aan je klachten. De punten waarop je klopt zijn in wezen dezelfde als in de acupunctuur."

Haartesten

Ze wil graag meer aandacht voor deze werkwijze en werkt daarom met filmmaker Jannes van Gestel aan een documentaire over EFT en Power Tapping. Deze laat de ervaringen van cursisten zien, maar ook de wetenschappelijke onderbouwing. ,,We laten bijvoorbeeld door de Erasmus Universiteit haartesten bij deelnemers uitvoeren, op vaste momenten in het traject. Daarbij wordt heel nauwkeurig het verschil in het stresshormoon cortisol gemeten", aldus Bijl.

,,Het lopen van het labyrint door de cursisten hebben we ook gefilmd. Dat labyrint geeft vaak weer nieuwe inzichten, of rust. Ook anderen mogen het labyrint dit weekend lopen. De drie euro die het per deelnemer binnenbrengt is weer crowdfunding voor onze documentaire ‘Dissolving Trauma.’



Onder de indruk

De Eindhovense Lenneke Timmermans (37) heeft zojuist op blote voeten het labyrint gelopen en is nog onder de indruk. ,,Ik heb wat dingen die in me vast zitten. Ik had direct een soort duo-gevoel, waardoor ik huilend, maar ook dansend en lachend het pad volgde. Het werkte onverwacht heel bevrijdend", zo onthult ze.

Volledig scherm Het labyrint kan iets los maken in mensen. © DCI Media

Bijl vult aan: ,,We zien vaak dat het veel losmaakt en dat je in die circa 260 meter tot een bepaald inzicht over jezelf komt."

John Vennix zag al veel voorbijkomen in het kerkje waarvan hij bestuursvoorzitter is. ,,Exposities, bruiloften, beurzen. Binnenkort is er zelfs een Zweedse metalband te gast. Dit labyrint past daar als ‘out of the box-idee’ ook prima in. Ik probeerde zelf een soort boodschap mee te nemen tijdens het lopen. Ik vond het een bijzonder bewustwordingsproces.”