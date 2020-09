Dansje van voetbalteam uit Bladel gaat wereld rond: ‘Niet te beschrijven’

BLADEL - De voetballers van Bladella O19 uit Bladel gaan de wereld rond met een video op TikTok. Op het platform heeft het filmpje, waarin ze een dansje doen, in een paar dagen al miljoenen views. Op de onder voetbalfans populaire Instagrampagina 433 (30 miljoen volgers) is het dansje zelfs het meest bekeken filmpje ooit. ,,Niet te beschrijven‘’, zegt Zem van Sambeeck (17), die het filmpje op zijn TikTok-profiel plaatste.

Op de video is te zien hoe Van Sambeeck in de kleedkamer ogenschijnlijk uitglijdt en zijn hand bezeert. Zodra hij naar zijn pols grijpt, gaat de camera over naar de rest van het team en doen ze allemaal een dansje waar ze met hun pols bewegen. En dat alles op de muziek van een bijna tien jaar oude megahit uit India.

Quote Eerst kwamen de reacties vooral uit India, maar nu gaat het in Duitsland ook heel hard Zem van Sambeeck

,,We zagen op TikTok een dansje uit India opduiken’’, vertelt de jonge voetballer. ,,Daarin deed een man alsof hij zijn hand verbrandde en daarna begon hij met zijn hand te zwaaien.’’ De voetballers besloten op dezelfde muziek het dansje een eigen twist te geven, en gaan daarmee nu viraal. De video heeft op TikTok tienduizenden likes, reacties en miljoenen views.

Van Sambeeck: ,,Eerst kwamen de reacties vooral uit India zelf, maar nu gaat het in Duitsland ook heel hard.’’ De onder voetbalfans zeer populaire Instagrampagina 433 nam de video over en daar is de video nu de meest bekeken ooit. Ook voetballers van PEC Zwolle deden het dansje na een goal afgelopen weekend. ,,We hadden van tevoren echt niet durven zeggen dat we dit zouden bereiken.‘

Geld verdienen

Met zoveel views komen er natuurlijk ook aanbiedingen van bedrijven binnen. ,,We hebben al een paar berichten gekregen over mogelijk sponsordeals, dat we in filmpjes bijvoorbeeld een product laten zien’’, vertelt Van Sambeeck. ,,Als het goed is, kun je ongeveer 80 cent per 10.000 likes krijgen, maar dat weet ik niet zeker.’’ Wat ze met de eventuele opbrengsten gaan doen? ,,Een teamuitje zou wel leuk zijn. We doen het natuurlijk met het hele team.’’

De video legt Van Sambeeck zelf ook geen windeieren. Op Instagram ging zijn volgeraantal in een paar dagen tijd van 1000 naar 13.000 en wordt hij overspoeld met reacties. Ook wordt hij buiten op straat aangesproken door mensen die het filmpje hebben gezien. ,,Dat had ik niet verwacht, mensen herkennen je gewoon echt.‘’

